Accordo per aiuti sanitari in Siria

(ANSA) - TERNI, 13 DIC - Migliorare la salute e il benessere delle persone con disabilità in Siria: è con questo primo obiettivo che Felcos Umbria, associazione di Comuni umbri che promuove lo sviluppo sostenibile dei territori, e azienda Usl Umbria 2 hanno stipulato a Terni, un accordo quadro di collaborazione in materia di cooperazione allo sviluppo in ambito sanitario.

A sottoscrivere l'intesa il presidente di Felcos Umbria e sindaco di Narni, Francesco De Rebotti, e il commissario straordinario della Usl Umbria 2, Massimo Braganti. Presente all'incontro anche la vice direttrice di Felcos Umbria, Lucia Maddoli.

"L'accordo consentirà in primo luogo - ha spiegato il manager dell'azienda sanitaria - di creare sinergie in ambito sanitario, sviluppando partnership strategiche per l'identificazione, la pianificazione e la realizzazione congiunta di iniziative e progetti di cooperazione allo sviluppo per la promozione della salute e del benessere, sia a livello internazionale che nel territorio umbro".