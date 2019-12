Tamaro, mi ritiro da vita pubblica

"Mi ritiro dalla vita pubblica perché non ho più energie. Come sapete soffro di una sindrome neurologica, la sindrome di Asperger, che dà tanti vantaggi, come una memoria spaventosa, ma anche tanti svantaggi, soprattutto dopo 50 anni": ad annunciarlo è stata Susanna Tamaro, parlando ad una platea di lettori durante l'evento 'Buon compleanno, Susanna', organizzato in occasione del suo 62/o compleanno ad Orvieto dalla Fondazione Luca&Katia Tomassini.

"Finché non ero giovane ho potuto gestire la malattia - ha spiegato - dopo i 50 anni ho cominciato a peggiorare, perché porta grande alterazione delle percezioni. Non posso più muovermi, viaggiare, fare incontri, non ho più forza per farlo e dovendo scegliere scelgo di rimanere a casa per poter ancora scrivere. Non è un ritiro per il disgusto del mondo".