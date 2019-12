Progetto ampliamento Residence Chianelli

(ANSA) - PERUGIA, 12 DIC - Un progetto da tre milioni di euro, e 2.500 mq, per l'ampliamento del Residence "Daniele Chianelli" e per continuare così "un sogno" che va avanti da anni. Anche con l'annuncio che partirà una gara d'appalto riservata alle aziende umbre per la realizzazione, è stata presentata in anteprima la nuova struttura che sorgerà a ridosso di quella già esistente, a Perugia.

In totale 15 appartamenti, residenze speciali per pazienti in terapia ambulatoriale, che permetteranno di ospitare altri bambini, ragazzi e adulti malati di tumori del sangue, ma anche di offrire nuovi servizi per pazienti, familiari, medici e a tutta la comunità, oltre a spazi verdi.

Il progetto è stato illustrato, nel corso di una conferenza stampa coordinata dal giornalista Gianfranco Ricci e alla presenza anche del sindaco di Perugia Andrea Romizi, da Franco Chianelli, presidente del Comitato per la vita Daniele Chianelli e dagli ingegneri e tecnici che gratuitamente lo hanno realizzato.