Mostra Raffaello giovane a C.Castello

(ANSA) - CITTA' DI CASTELLO (PERUGIA), 12 DIC - E' stata presentata a Città di Castello la mostra "Raffaello giovane a Città di Castello e il suo sguardo", in programma nel periodo ottobre 2020-gennaio 2021. Il Comitato nazionale per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Raffaello Sanzio ha individuato ed apprezzato il progetto della mostra alla Pinacoteca comunale di Città di Castello dove si trova il "Gonfalone della Santissima Trinità", nella quale verranno messi in luce alcuni aspetti della produzione artistica legata ai primi anni di attività del giovane Raffaello e agli echi che la sua lezione lasciò nella regione. La mostra verrà curata da Marica Mercalli, soprintendente alle Belle Arti dell'Umbria e da Laura Teza, docente di Storia dell'arte umbra dell'Università degli Studi di Perugia.

Raffaello mosse i suoi primi passi nella Città di Castello del Rinascimento, lasciandovi quattro opere. A parte il gonfalone, tutte le altre sono emigrate. Intorno a quest'opera autografa verrà riallestito un percorso museale.