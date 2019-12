Bando per premio "Raccontami l'Umbria"

(ANSA) - PERUGIA, 12 DIC - Sono ufficialmente aperti i termini per partecipare alla undicesima edizione del Premio giornalistico internazionale "Raccontami l'Umbria - Stories on Umbria".

Il concorso, indetto dalle Camere di commercio di Perugia e Terni, è riservato ad articoli e video che abbiano "raccontato" le eccellenze artistiche, culturali, ambientali, dell'enogastronomia e del sistema economico regionale di qualità dell'Umbria, contribuendo a farle conoscere e apprezzare in Italia e nel mondo. Il Bando dell'edizione 2020 e tutte le informazioni utili per partecipare sono pubblicati sul sito istituzionale. I termini per partecipare scadono l'11 febbraio 2020.

L'edizione 2020 Il Premio è articolato in distinte sezioni di concorso: Turismo, Ambiente e Cultura (2.500 euro); Umbria del Gusto (2.500 euro); Video (2.500 euro) Istituito anche un Premio della giuria (2.500 euro).