Albero di Natale in Oncologia a Terni

(ANSA) - TERNI, 12 DIC - E' frutto della passione di centinaia di donne di tutta Italia per la maglia e l'uncinetto, l'albero di Natale realizzato dall'associazione Bruna Vecchietti all'esterno del reparto di Oncologia dell'ospedale Santa Maria di Terni.

In tante hanno infatti risposto all'appello lanciato 10 mesi dalla onlus per reperire i quadrotti in maglia che decorano l'albero.

"Servivano 3 mila pezzi ma, da tutta Italia, ne sono arrivati più di 4 mila - dicono Anna Vecchietti e Simona Angeletti, per conto dell'associazione -, un successo che non avremmo mai immaginato. Sono donne sensibili, che neppure si conoscono, quelle che hanno donato il proprio tempo per realizzare questa iniziativa. Una generosità spontanea per un nobile obiettivo".

Per Vecchietti e Angeletti "questo capolavoro, creato da tante donne di tutta Italia, è un esempio di come insieme si possa lavorare e raggiungere obiettivi importanti".