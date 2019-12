Tre Bollini rosa per ospedale Perugia

Per il sesto biennio consecutivo l'Azienda ospedaliera di Perugia ha ottenuto dalla Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, tre Bollini rosa, considerati il più importante attestato per le strutture ospedaliere che si distinguono per l'offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali malattie delle donne.

Il Santa Maria della Misericordia - si legge in un suo comunicato - ha realizzato un progetto assistenziale, "particolarmente apprezzato" dalla commissione giudicatrice, riguardante la depressione, patologia in "progressivo sviluppo" gestita dal personale sanitario della struttura complessa di Psichiatria, diretta dal professor Alfonso Tortorella.

La cerimonia ufficiale della consegna dell'attestato si è svolta presso il salone d'onore del ministero della Salute.