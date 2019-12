Rivista S.Francesco omaggio Felipe Rossi

"Il Natale è anche nel sorriso ritrovato dei poveri": a dirlo è padre Enzo Fortunato, direttore della Sala Stampa del Sacro convento di Assisi e della rivista San Francesco della quale presenta l'ultimo numero, quello di dicembre.

"Per celebrare questo Natale - ha aggiunto padre Fortunato - abbiamo voluto rendere omaggio all'opera missionaria di un medico dentista brasiliano, Felipe Rossi, che da anni trasforma i sorrisi amari in sorrisi dolci e felici".

Il direttore della Sala stampa ricorda, inoltre, come il Natale si possa ritrovare anche "nelle notti di Francesco". "A cominciare - aggiunge - da quella in cui il Poverello di Assisi decise di mettere in scena la Natività a Greccio, dove di recente si è recato in visita Papa Francesco".