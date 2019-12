Evento #economiascuola a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 11 DIC - L'aula Magna dell'università degli studi di Perugia ha aperto le sue porte a oltre 150 studenti delle scuole secondarie di secondo grado e agli universitari, per ospitare #economiascuola - Lo Spreco illogico, evento che fa parte del vasto programma di educazione finanziaria che Ubi Banca realizza in collaborazione con la Fondazione per l'educazione finanziaria e al risparmio.

L'iniziativa è frutto di un lavoro cui concorrono soggetti pubblici e privati per la diffusione di una nuova cultura di cittadinanza economica tra i giovani, una competenza indispensabile per affrontare l'attuale complesso scenario socioeconomico. La conferenza-spettacolo #economiascuola Lo Spreco illogico è infatti un progetto di educazione finanziaria - spiegano i promotori - che indaga i meccanismi della più basilare delle operazioni economiche: la scelta e gli effetti che questi comportano a livello globale.