Squarta chiede verifica stato leggi

Il presidente dell'Assemblea legislativa Marco Squarta ha chiesto al Comitato per il controllo e la valutazione di "attivare con celerità le procedure di verifica riguardanti lo stato di attuazione della legge regionale sullo spreco alimentare e sulle cure veterinarie gratis per coloro che decidono di adottare cani e gatti".

Il presidente dell'Assemblea vuole conoscere lo stato di attuazione delle due leggi. In quanto - spiega in una nota -, "nel primo caso in Umbria vivono circa 90 mila persone in una situazione di povertà assoluta e povertà relativa; nel secondo la Giunta dovrà, tra le altre cose, provvedere a regolamentare e a disciplinare i criteri per l'erogazione dei fondi". Per Squarta, che più di un anno fa depositò la proposta di legge, si tratta di un'iniziativa che rappresenta "la possibilità per molti anziani di trascorrere insieme ad un compagno la loro esistenza, riducendo la depressione e aumentando le occasioni per fare movimento".