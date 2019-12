Nuovi orari per Frecciarossa da Perugia

Rimodula gli orari e le fermate per i Frecciarossa che ogni giorno uniscono Perugia con Milano e Torino il nuovo orario invernale di Trenitalia che entra in vigore il 15 dicembre e sarà valido fino al 13 giugno 2020.

Nuove fermate sono infatti previste - hanno reso noto le Ferrovie - a Rogoredo, Porta Garibaldi e Rho Fiera e ripartenza serale da Torino.

Il Frecciarossa 9300 partirà da Fontivegge alle 5.30 con fermate ad Arezzo (6.23), Firenze Santa Maria Novella (7,01), Bologna (7.50), Reggio Emilia (8.13), Milano Rogoredo (8.54), Milano Porta Garibaldi (9.12), Milano Rho (9.27), Torino Porta Susa (10.08) ed arrivo a Torino Porta Nuova alle 10.20.

Ritorno serale con il Frecciarossa 9329, in partenza da Torino alle 17,40 con fermate a Torino Porta Susa (17.48), Milano Rho Fiera (18.31), Milano Porta Garibaldi (18.45), Milano Rogoredo (19.02 ), Reggio Emilia (19.40), Bologna Centrale (20.07), Firenze Santa Maria Novella (20.50), Arezzo (21.31) ed arrivo a Perugia Fontivegge alle 22.25.