"Buon compleanno Susanna" per festeggiare Tamaro

(ANSA) - ORVIETO, 10 DIC - Sessantadue anni all'anagrafe, 30 di carriera e di vita nell'orvietano, 30 libri pubblicati: Susanna Tamaro si appresta a festeggiamenti importanti in occasione del suo compleanno, il 12 dicembre. "Buon compleanno, Susanna" è infatti l'evento in programma proprio quel giorno presso il Vetrya corporate campus di Orvieto, durante il quale, per celebrare le varie ricorrenze personali e professionali, la scrittrice consegnerà alla Fondazione Luca e Katia Tomassini, fondatori dell'azienda digital, il Mac originale del 1992 con il quale ha scritto il suo successo editoriale più conosciuto, 'Va' dove ti porta il cuore'.

L'appuntamento sarà seguito dal concerto della maestra Elisa Casasole.

"Quest'anno voglio condividere questa gioia con i miei lettori" ha scritto Tamaro 'promuovendo' l'evento sui social.

"Ci sarà un piccolo concerto - ha aggiunto - e poi vi racconterò un po' di cose di questi 30 anni. E naturalmente ci sarà la torta".

"Il computer è per uno scrittore non dissimile da quello che il pennello è per un pittore, o uno strumento musicale per un musicista" commentano Luca e Katia Tomassini. "Il nostro Corporate campus - aggiungono - è stato costruito con l'intento di diventare un punto di riferimento per il territorio in materia di innovazione, ed è per questo che siamo orgogliosi del fatto che una delle più grandi scrittrici italiane lo abbia scelto per celebrare la propria carriera. Il Macintosh che ha deciso di donare alla nostra Fondazione, con il quale è stato scritto il capolavoro 'Va' dove ti porta il cuore', sarà il fiore all'occhiello delle nostre esposizioni museali, che intendono promuovere in ogni sua forma la cultura dell'innovazione, cuore pulsante dell'attività umana". (ANSA).