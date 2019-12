Cuccioli nascosti in portabagagli auto

Sei cuccioli di cane, rinchiusi in scatole e gabbie anguste e in condizioni igienico-sanitarie precarie, sono stati sequestrati dalla polizia stradale di Todi dopo essere stati scoperti in un'auto fermata lungo la E45, nel territorio di San Gemini.

Denunciate le due persone a bordo, un trentunenne e un trentaseienne di origini campane, per violazione delle norme sul trasporto di animali vivi.

I cuccioli sono stati trovati nel porta bagagli del veicolo.

Gli agenti si sono resi immediatamente conto dello stato degli animali, senza acqua né cibo e palesemente spaventati e privi di vitalità. Da accertamenti più approfonditi, anche con l'ausilio dell'ufficiale veterinario dell'Usl Umbria 2, i poliziotti hanno appurato che i cuccioli - tutti di razze pregiate e di alto valore di mercato come barbone toy, maltese, spitz e shih tzu, di non oltre i due mesi e probabilmente provenienti dall'estero - erano privi di qualsiasi documento di trasporto e microchip.