A Lungarotti premio Donne per made Italy

E' andato a Chiara Lungarotti il premio Donne per il Made in Italy, assegnato oggi a Roma presso il ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali.

L'ad dell'omonimo Gruppo è l'unica 'donna del vino' - sottolinea l'azienda tra le sette premiate che si sono distinte, è detto nelle motivazioni, "per la capacità di innovare e contribuire in maniera significativa alla crescita dell'economia italiana".

Per l'imprenditrice umbra, il vino è il core business di un gruppo che oltre a una produzione "di alta qualità" di circa 2,5 milioni di bottiglie l'anno esportate in 50 Paesi, è attivo nei settori dell'enoturismo con l'agriturismo Poggio alle Vigne e della cultura con il Museo del vino di Torgiano (Muvit) e quello dell'olivo e dell'olio (Moo).