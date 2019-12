Serie B: Perugia-Cosenza 2-2

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - Perugia e Cosenza 2-2 (1-0) nel posticipo della 15/a giornata del campionato di calcio di Serie B disputato sul terreno dello stadio Renato Curi di Perugia. Gli umbri di Massimo Oddo erano passati in vantaggio con Iemmello dopo 18' di gioco, ma sono stati raggiunti al 1' della ripresa dal gol dei silani messo a segno da Sciaudone. Il Perugia è tornato in vantaggio al 21' con Falasco, ma è stato ancora una volta raggiunto, questa volta dalla rete di Riviére realizzata al 24'. I padroni di casa hanno chiuso in 10 uomini per l'espulsione in pieno recupero di Dragomir, dopo un fallo di reazione. (ANSA).