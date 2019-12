Nuova sede Caritas a Città della Pieve

(ANSA) - PERUGIA, 9 DIC - "Dare una sede dignitosa alla Caritas, perché la Carità è il fondamento della vita della parrocchia, è quello che è stato fatto a Città della Pieve nel ristrutturare i locali in disuso da tempo del complesso del Santuario diocesano della Madonna di Fatima": lo ha sottolineato il cardinale Gualtiero Bassetti all'inaugurazione della nuova sede Caritas parrocchiale con il Centro di ascolto e il servizio di distribuzione prodotti alimentari di prima necessità, vestiti e materiale scolastico e ludico per bambini.

"Sono ambienti - ha proseguito il cardinale - decorosi, rispettosi e pieni di calore umano. Come ci preoccupiamo dell'oratorio e delle sale per il catechismo, così le persone in difficoltà devono trovare quel rispetto e quell'accoglienza che esse meritano e che rende anche la Caritas più accettabile perché chiedere un aiuto è un atto di umiltà".

Erano presenti il sindaco Fausto Risini, il direttore della Caritas, diacono Giancarlo Pecetti, il parroco don Simone Sorbaioli e numerosi parrocchiani.