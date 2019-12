Mes,Lega raccoglie 4.000 firme in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 9 DIC - La due giorni di gazebo in tutte le piazze dell'Umbria si è conclusa con oltre 4000 firme raccolte per dire "no" al Mes e un'adesione "in massa" - riferisce la Lega - che sta proseguendo in queste ore anche on-line.

Da sabato mattina fino alla sera di domenica, i cittadini hanno sottoscritto la causa della Lega lanciata in tutta Italia dal segretario federale Matteo Salvini per impedire l'approvazione del Meccanismo europeo di stabilità. Un documento che, secondo la Lega rischia di compromettere la democrazia, la sovranità nazionale e i risparmi degli italiani. "Un primo importante risultato - spiega Virginio Caparvi, segretario Lega Umbria - lo abbiamo ottenuto informando i cittadini sui contenuti del Mes.

Una volta questi documenti venivano redatti e approvati in segreto nelle stanze del palazzo e solo in un secondo momento se ne veniva a conoscenza, ma solo dopo averne subito le conseguenze. Oggi non è più così, grazie alla Lega anche i trattati europei dovranno essere discussi alla luce del sole".