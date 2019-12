Consigliere Lega su Fb, sono razzista

Polemica per un post su Facebook del consigliere comunale della Lega a Perugia David Bonifazi che ha scritto "Sono razzista. Sì sono razzista e me ne vanto", su uno sfondo tricolore, sormontato da un crocifisso.

"Sono razzista perché amo l'Italia. Amo gli italiani dalle Alpe alla Sicilia", le parole dell'esponente del carroccio. Che ha concluso il lungo post, poi rimosso, sottolineando "Ebbene datemi pure del razzista. Felicemente orgoglioso di esserlo".

Parole dalle quali ha preso le distanze il segretario regionale della Lega, l'on. Virginio Caparvi che ha parlato di "una leggerezza", sottolineando comunque di condannare "in toto" il contenuto "perché completamente fuori dalle linee del partito".

Nel corso della seduta del Consiglio comunale aperto da un minuto di silenzio in ricordo di Piero Terracina, la capogruppo Pd Sarah Bistocchi ha proposto una mozione di sfiducia nei confronti del consigliere della Lega.