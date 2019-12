400 euro per adottare un cane al canile

(ANSA) - GIANO DELL'UMBRIA (PERUGIA), 9 DIC - Il consiglio comunale di Giano dell'Umbria ha approvato il nuovo regolamento per la concessione di contributi per l'affidamento e l'adozione di cani randagi. Il testo, illustrato dal sindaco Manuel Petruccioli, prevede la possibilità per qualsiasi cittadino residente in un comune dell'Umbria - previa verifica sull'assenza di condanne penali per maltrattamento di animali - di adottare un cane rinvenuto nel territorio comunale e custodito nel canile convenzionato con l'ente, ricevendo un contributo di 200 euro all'affidamento dell'animale e altrettanti dopo 12 mesi. Dopo un controllo da parte degli agenti di polizia municipale in relazione alle condizioni di sicurezza e benessere dell'animale stesso.

E' inoltre prevista la possibilità di adottare un cane "a distanza", sia da parte di privati che da enti come associazioni o scuole, versando un contributo mensile minimo di 30 euro al mese.