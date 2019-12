Si illumina per Natale pozzo S. Patrizio

Per la prima volta nella sua storia quasi cinquecentenaria il Pozzo di San Patrizio, ad Orvieto, si illumina per Natale. Un fascio di luci lungo le pareti, acceso la sera di sabato, dà vita a un suggestivo effetto ottico che lo trasforma in un albero rovesciato.

L'installazione, composta da 24 cavi da circa 40 metri ciascuno, garantirà comunque ai visitatori di ammirare l'opera di ingegneria di Antonio Da Sangallo nella sua veste naturale.

Rispettando le indicazioni della Soprintendenza dell'Umbria.

L'illuminazione - promossa dal Comune - rimarrà accesa fino all'Epifania. Dal 28 al 30 dicembre e dal 4 al 6 gennaio l'orario di ingresso al Pozzo sarà inoltre prolungato fino alle 19 anziché alle 17. (ANSA).