Confcommercio, a Norcia Natale difficile

"E' un Natale difficilissimo quello che ci apprestiamo a vivere. Ci dà la consapevolezza che a tre anni dal sisma la ricostruzione non è ancora iniziata e la politica continua, con le promesse, a farci credere in una rinascita, ma puntualmente veniamo traditi": a dirlo è Alberto Allegrini, imprenditore del settore turistico di Norcia e responsabile di Confcommercio per la Valnerina umbra.

"Attendevamo il nuovo decreto sul sisma - aggiunge - come una manna dal cielo, invece ci ritroviamo con l'ennesimo testo deludente che non recepisce tutte le esigenze del territorio e della popolazione".

"Anche se è brutto dirlo, perché noi continuiamo a essere trattati diversamente dai nostri fratelli di Genova? - si chiede quindi Allegrini - Anche noi chiediamo un commissario straordinario alla ricostruzione con pieni poteri. Le tragedie sono tutte uguali, sono più di tre anni che non abbiamo le nostre case, il nostro lavoro, le nostre famiglie".