Cani salvati da Labrador, 'guida' vigili

Stanchi e stremati dopo essere finiti in una vasca per la raccolta di acqua destinata all'irrigazione, due Labrador sono stati salvati dai vigili del fuoco 'guidati' da un altro cane della stessa razza. E' successo nella zona di Spoleto.

Secondo la ricostruzione fornita dagli stessi vigili del fuoco, il Labrador che non era rimasto nella vasca ha guidato la squadra dei vigili del fuoco abbaiando fino a dove erano gli altri animali.

I cani sono stati consegnati alla polizia veterinaria per le cure.