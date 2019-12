Ulivieri, tiki-taka? lo inventò Corrado Viciani

(ANSA) - TERNI, 07 DIC - TERNI, 7 DIC - "A Coverciano Corrado Viciani è ancora materia di studio. Quando parlano di tiki-taka, del calcio spagnolo e sudamericano, io dico che il 'gioco corto' l'ho conosciuto tanti anni fa avendo allenato la Ternana. Anche se sono arrivato dopo qualche anno rispetto a Viciani quella traccia era rimasta": così Renzo Ulivieri, direttore tecnico della scuola allenatori e presidente dell'Associazione italiana allenatori calcio, ha ricordato la figura del tecnico toscano. Il primo ad avere portato una squadra umbra in serie A.

Ulivieri è intervenuto alla presentazione, a Terni, del libro 'Il Maestro'. Scritto dal docente, giornalista e allenatore professionista ternano Alberto Favilla ed edito da Intermedia edizioni. Il volume ripercorre la storia non solo calcistica ma anche personale di Viciani. "Fu un precursore - ha sottolineato Ulivieri -, una grande novità per quel tempo". Per questo - ha aggiunto - "è stato sottovalutato in qualche momento, perché era troppo avanti". (ANSA).