Per Castelluccio identità e sicurezza

"Castelluccio manterrà la sua identità, ma la ricostruzione seguirà i criteri della massima qualità e sicurezza": a dirlo agli abitanti del borgo distrutto dal terremoto è stato il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno. L'ha fatto nel corso del primo incontro con i tecnici dello Studio Nigro e la popolazione per dare avvio al piano attuativo del paese.

Una giornata definita "storica" dallo stesso Alemanno poiché "si avvia il percorso di ricostruzione, dopo esserci confrontati molte volte in questi tre anni complicati e complessi in cui è stato difficile assumere scelte e farsi carico delle conseguenze". "Ora però - ha aggiunto - il nostro Comune è il primo nel cratere ad avere avviato i piani attuativi delle frazioni che sono già in fase di verifica della assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica".