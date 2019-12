Olio Dop Umbria ancora di "alta qualità"

E' un'annata "significativa" quella dell'olio d'oliva extravergine Dop Umbria appena uscito dai frantoi. Caratterizzata "ancora una volta da alta qualità". Il quadro è stato tracciato in occasione della prima anteprima dedicata al prodotto, sulla scia di quanto accade per i vini.

La presentazione della nuova annata è stata rivolta a giornalisti, influencer, chef e operatori di settore. Un'altra tappa definita "fondamentale" per la filiera olio e della Dop, dopo un percorso che in Umbria negli anni ha visto protagonisti il Consorzio di tutela, l'iniziativa Frantoi Aperti, la Strada dell'Olio Dop Umbria e un prestigioso concorso come l'Ercole Olivario.