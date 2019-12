Un ecoalbero per il "Natale ad Assisi"

L'accensione dell'ecoalbero e del suggestivo Bosco incantato allestiti in piazza del Comune daranno il via domenica 8 dicembre a "Natale ad Assisi", cartellone di eventi promosso dal Comune della città di San Francesco.

Una sorta di anteprima è prevista in mattinata presso la stazione ferroviaria di Santa Maria degli Angeli con l'arrivo del treno storico Benevento-Pietrelcina-Assisi con i pellegrini che assisteranno alla messa dell'Immacolata nella Basilica di San Francesco e alle iniziative natalizie in città.

Alle 17 il via ufficiale alle manifestazioni con il sindaco Stefania Proietti e quello di Betlemme Antony Salman, in visita alla città in occasione del trentennale del gemellaggio fra le due comunità. L'Ecoalbero è composto da 80 piante addobbate con decori realizzati dai ragazzi dell'istituto Serafico, mentre il Bosco incantato è allestito con oltre 400 piante tipiche del Monte Subasio, illuminate con migliaia di luci a basso impatto energetico.