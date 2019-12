Ambiente didattico innovativo a Torgiano

L'istituto comprensivo Torgiano-Bettona, diretto da Silvia Mazzoni, è stato individuato come destinatario dei finanziamenti del Piano nazionale scuola digitale relativi all'Azione #7, "Ambienti didattici innovativi per l'apprendimento". E' stato quindi portato a termine un nuovo ambiente didattico innovativo, realizzato presso il plesso della scuola primaria di Torgiano.

L'ambiente - viene spiegato - si presenta come un mix tra una biblioteca scolastica e uno spazio per la didattica integrata con le nuove tecnologie. È dotato di arredi colorati e funzionali, che catturano maggiormente l'interesse, atti a essere combinati e ricombinati in modo flessibile per adattarsi a diversi setting di apprendimento.

Ospita inoltre dotazioni tecnologiche di ultima generazione quali una stampante 3D e numerosi kit per la robotica educativa completi di computer portatili, segmentati in modo da soddisfare le necessità di alunni di età diverse, dall'infanzia alla secondaria di primo grado.