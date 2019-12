A Foligno raccolta doni per Caritas

Un Babbo Natale sui generis, che aspetta i regali dagli altri invece di distribuirli, per poi donarli ai bambini meno fortunati.

E' quello che anche quest'anno arriverà alla stazione di Foligno, domenica 15 dicembre a bordo di una locomotiva a vapore.

Si chiama "Il mantello di Babbo Natale - Il viaggio dei sogni di carità", l'iniziativa a scopo benefico ideata dalla Caritas Diocesana di Foligno - giunta alla quarta edizione - per la quale Trenitalia (Gruppo FS Italiane) e la polizia ferroviaria di Foligno hanno assicurato il proprio contributo organizzativo.

L'appuntamento - spiega l'azienda di trasporto ferroviario - vuole rappresentare "un momento di riflessione per educare le giovani generazioni al dono spontaneo verso i meno fortunati, requisito necessario per la creazione di una società che faccia della condivisione e della generosità incondizionata cifra del suo essere".