Squarta, ricostruzione non c'è

"La ricostruzione post terremoto non c'è, con responsabilità regionali del passato, ma anche dei governi nazionali perché molte volte le Regioni subiscono le norme dettate": è quanto ha detto il presidente del consiglio regionale dell'Umbria, Marco Squarta. Lo ha fatto intervistato dall'ANSA. "Occorre lavorare insieme - ha sottolineato - per arrivare a normative regionali e nazionali snelle".

"La burocrazia - ha detto ancora Squarta - si faccia da parte, adesso è il momento di dare un segnale forte, perché non è immaginabile che dopo tre anni tutto sia ancora fermo".