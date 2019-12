Presentata campagna "Natale in Umbria"

(ANSA) - PERUGIA, 6 DIC - "Venendo in Umbria si respira e si vive una atmosfera unica, perché è una terra dalle mille risorse, ricca di cultura, storia, tradizioni. Con questa serata abbiamo voluto delineare un percorso che mette in mostra alcune delle eccellenze che la nostra regione può offrire a chi è curioso di conoscerla": lo ha detto l'assessore regionale al Turismo, Paola Agabiti, intervenendo a Milano, a Villa Singer, alla presentazione della campagna "Natale in Umbria 2019" promossa dalla Regione.

"In questa legislatura, da poco iniziata - ha sottolineato Agabiti - abbiamo voluto riunificare in un unico assessorato il turismo, la cultura e lo sport anche per costruire una offerta turistica capace di valorizzare e promuovere, in modo integrato, l'enogastronomia ed il patrimonio culturale, ambientale, storico ed artistico dell'Umbria. Il 'cuore verde d'Italia' - ha concluso l'assessore - è una meta privilegiata per chi cerca una vacanza all'insegna dell'autenticità, delle emozioni e della qualità del vivere".