Fisco, anche in Umbria mobilitazione FI

(ANSA) - PERUGIA, 6 DIC - Coinvolgerà anche 13 comuni dell'Umbria la mobilitazione nazionale di Forza Italia contro quella che definisce "l'oppressione fiscale del Governo Pd-M5S", caratterizzata dalla proposta di inserire nella Costituzione un limite all'imposizione fiscale.

Una iniziativa "decisiva anche per far riprendere la china alla nostra regione" hanno commentato la senatrice Fiammetta Modena e il vicepresidente della Giunta regionale Roberto Morroni. Sono stati loro ad illustrare le iniziative in programma nelle città umbre (Assisi, Città di Castello, Gualdo Tadino, Marsciano, Narni, Spoleto, Terni, Bastia Umbra, Deruta, Castiglione del Lago, Orvieto, Perugia, Todi), nel corso di un incontro con la stampa.

Tra questo e il prossimo fine settimana saranno allestiti in queste città dei gazebo per la raccolta di firme relativa all'appello per mettere un tetto alle tasse in Costituzione.