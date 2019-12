Consigliere aderisce a Uniti per Terni

Nuovo cambio tra i banchi del Consiglio comunale di Terni: la consigliera Anna Maria Leonelli, eletta con la Lega, poi passata al gruppo misto e infine a Fratelli d'Italia, aderisce al gruppo Uniti per Terni. Lo comunica lei stessa in una nota.

"Questa scelta - spiega Leonelli - è motivata dalla volontà di portare avanti il mio impegno per il bene della città, dei cittadini, delle famiglie e dei lavoratori ternani al di fuori di schemi ideologici. Oggi questi valori non li riscontro più in nessuna forza politica presente all'interno del consiglio comunale di Terni se non in questa nuova esperienza civica del gruppo Uniti per Terni che ha il solo obiettivo di lavorare per il bene della comunità ternana con un progetto che guarda avanti e non indietro e che mette in primo piano le esigenze dei cittadini".

Con il passaggio di Leonelli da FdI a Uniti per Terni salgono a 18 gli spostamenti tra i gruppi consiliari all'interno dell'assise di palazzo Spada dall'inizio della legislatura.