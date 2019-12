Clima, "21 Minuti Awareness" ad Assisi

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 6 DIC - Si svolge ad Assisi fino a domenica l'evento internazionale "21 Minuti Awareness" dedicato alle idee per un futuro sostenibile. Con l'organizzazione dell'iniziativa la Fondazione Patrizio Paoletti risponde all'appello lanciato il 5 novembre 2019 da più di 11 mila scienziati di 153 Paesi del mondo, che hanno firmato e pubblicato sulla rivista BioScience dell'Università di Oxford un documento sull'emergenza climatica globale. Che cosa possiamo fare per il nostro pianeta e per il nostro futuro? È la domanda alla quale l'evento cercherà di rispondere con i contributi di relatori del mondo della filosofia, dell'arte, della scienza e dell'economia, in un percorso che si concluderà con "Da Francesco a Leonardo, uomini del terzo millennio", incontro-spettacolo di Patrizio Paoletti.

Dalla sua nascita nel 2009, 21 Minuti ha riunito più di 150 speaker di rilevanza internazionale raggiungendo un pubblico di migliaia di persone in presenza e centinaia di migliaia attraverso la diffusione mondiale on-line.