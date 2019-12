Borse di studio per soggiorni all'estero

(ANSA) - PERUGIA, 6 DIC - Venti borse di studio a copertura totale della quota di partecipazione per vivere e studiare all'estero per un intero anno scolastico, un semestre, un trimestre o un mese con un corso di lingua: le mette a disposizione la Fondazione Cassa di risparmio di Perugia, per studenti delle scuole secondarie superiori meritevoli e con reddito familiare fino a 65.000, nati tra il primo giugno 2001 e il 31 agosto 2005, iscritti in scuole secondarie di II grado.

I posti a disposizione sono così distribuiti: 4 programmi scolastici annuali in Cina, Colombia, Irlanda e Ungheria, 2 semestrali in Colombia e Irlanda, 2 trimestrali in Canada anglofono e Irlanda, 12 programmi linguistici estivi in Argentina, Canada, Cina, Danimarca, Giappone, India, Irlanda, Regno Unito, Russia, Spagna, Tunisia, Usa (California e Chicago).