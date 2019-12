Progetto Spazio Giovani Usl Umbria 1

(ANSA) - PERUGIA, 5 DIC - Sono oltre 180 i ragazzi coinvolti nel progetto Spazio Giovani nel distretto del Trasimeno della Usl Umbria 1, attivato nell'aprile 2019. Il progetto ha permesso di aprire, in spazi idonei, non un consultorio o un servizio sociale, ma semplicemente un luogo dove tutti i ragazzi del distretto del Trasimeno tra i 12 e i 26 anni possono recarsi e trovare uno psicologo disposto ad ascoltarli e in grado di fornire risposte alle loro domande.

Sono stati gli stessi ragazzi a individuare la sede e gli orari e si sono fatti carico dell'ideazione del volantino di presentazione. "Lo scopo del progetto - spiega in una nota della Usl Lucia Gambacorta, psicologa e psicoterapeuta che segue da vicino gli incontri - è quello di intercettare il disagio giovanile e di intervenire tempestivamente. Si tratta di un luogo in cui i ragazzi, senza venir inquadrati in un trattamento sanitario, possono esprimersi liberamente".