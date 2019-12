Duo Fresu-Di Bonaventura al Jazz club

Un dialogo in musica nel segno degli strumenti ad aria e di un lirismo dagli aromi mediterranei. Protagonisti insieme alle voci corse del coro A Filetta del riuscito progetto "Mistico Mediterraneo" e dell'omonimo disco pubblicato di recente dalla Ecm, Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura si ritrovano lunedì 9 dicembre alle 21.30, all'Hotel Sina Brufani - per la stagione Jazz Club Perugia - nella dimensione più ristretta del duo. Un incontro, quello fra il trombettista sardo e il bandoneonista marchigiano, ormai ben rodato attraverso tanti concerti, compreso quello in versione speciale dedicato a Corto Maltese, il famoso personaggio dei fumetti creato dal grande Hugo Pratt, che tanto successo riscosse qualche anno fa a Palazzo Grassi a Venezia. Un concerto di grande effetto che vive di poesia, intimismo e di quelle piccole cose capaci di raccontare i colori dell'universo musicale contemporaneo.