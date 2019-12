Denunciati tifosi per fumogeni stadio

Quattro tifosi della Viterbese sono stati denunciati dalla polizia di Terni con l'accusa di avere acceso e usato fumogeni, all'interno del settore ospiti dello stadio Liberati, in occasione dell'incontro contro la Ternana del 23 novembre.

In base a quanto riferisce la questura, i quattro - due di Viterbo, uno di Latina e uno di Grosseto - sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza presenti nell'impianto e le immagini hanno consentito alla Digos di riconoscerli. Nei confronti dei tifosi, oltre alla denuncia per il reato di uso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive, sarà anche applicata la misura del Daspo.