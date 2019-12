Primo bando a tema 2020 Fondazione Crpg

Si apre con il primo bando nel settore dell'arte, attività e beni culturali - "Eventi culturali per la promozione del territorio tradizioni popolari e folcloristiche" - il ciclo dei bandi a tema promossi dalla Fondazione Cassa di risparmio di Perugia per il 2020.

Coerentemente con il documento programmatico triennale 2020-2022 e con le misure previste nel documento programmatico previsionale 2020 il bando, pubblicato il 4 dicembre e consultabile sul sito www.fondazionecrpg.com, intende promuovere iniziative per la valorizzazione del territorio - una delle sei linee strategiche su cui si concentreranno le attività della Fondazione nei prossimi tre anni - favorendo il ruolo generativo della cultura e della programmazione artistica. Nel settore dell'arte la Fondazione ha previsto ulteriori azioni per la tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio storico, artistico, museale e culturale che verranno sviluppate nell'arco dell'anno.