Gara solidarietà per mamma umbra

Gara di solidarietà per Deborah, la giovane mamma di Foligno che sta combattendo un tumore al seno. La donna, 42 anni, dopo essersi sottoposta a vari cicli di chemioterapia e a un protocollo sperimentale presso lo Ieo di Milano, adesso si aggrappa alla speranza di una nuova cura che le è stata prospettata in Israele, presso lo "Sheba medical center di Tel Aviv".

"Ho scoperto di avere il cancro pochi mesi dopo aver dato alla luce la mia seconda figlia, da quel momento è iniziato il calvario, ma non mi arrendo e lotto ogni giorno per me, per le mie due bambine e per mio marito Marco", racconta Deborah all'ANSA con voce scandita e il piglio sicuro di chi non vuole arrendersi anche alla peggiore delle malattie.

La sua storia, dopo che ha deciso di raccontarla su Facebook "Tutti insieme per Deborah", sta commuovendo l'Italia. In suo sostegno tanti post e video messaggi anche di attori, cantanti e sportivi famosi.