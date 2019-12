Tanta buona cucina con protagonista sempre la cipolla di Cannara e la novità dei corsi con lo chef Marco Gubbiotti. Ma anche musica, intrattenimento ed eventi della tradizione per la Festa della cipolla "winter edition". Si torna a tavola quindi anche in inverno, dal 6 all'8 dicembre e poi ancora dal 13 al 15, con la "regina" di Cannara che dominerà il menù proposto allo stand Al Cortile Antico. Rispetto all'edizione estiva scendono le temperature e anche i numeri, "pur sempre importanti perché sfiorano comunque i diecimila visitatori e i settemila pasti serviti" come ha ricordato durante la presentazione Roberto Damaschi, presidente dell'Ente Festa.

La "winter edition" è stata definita da Damaschi una "versione light ma non troppo" di quella estiva, ma che consente comunque, ha poi sottolineato il sindaco di Cannara, Fabrizio Gareggia, "di fare una festa più contenuta e più vicina alla comunità cannarese, rispetto a quella estiva che ha assunto ormai una dimensione di livello nazionale".