Sport e solidarietà per "Invernalissima"

Sport e solidarietà si intrecciano in occasione dell'Invernalissima, gara podistica arrivata alla 42/a edizione che si correrà il 15 dicembre fra Bastia Umbra e Assisi. Due i percorsi: quello competitivo della mezza maratona (21,097 chilometri con partenza dal centro fieristico alle 9,30) e la stracittadina da 5,5 "Family run for Telethon" (partenza 9,35) a supporto della ricerca. La manifestazione, curata da Aspa Bastia, è stata presentata a Perugia dal sindaco di Bastia Umbra Paola Lungarotti, dall'assessore Filiberto Franchi (Sport) e dal presidente Fidal Carlo Moscatelli che l'ha definita "la gara più partecipata del calendario umbro".

"È una manifestazione di riferimento non solo per gli umbri", ha sottolineato Franchi che insieme al sindaco Lungarotti ha sottolineato il "connubio importante fra sana competizione e raccolta fondi per la ricerca". Ogni anno sono quasi 2mila i partecipanti all'evento.