E' stato eseguito all'ospedale di Foligno il primo intervento bone-block in Umbria di chirurgia della spalla.

La complessa ed innovativa operazione ha riguardato un paziente con numerose e frequenti lussazioni di spalla con tecnica artroscopia mini-invasiva che consiste - spiega l'Usl 2 - nell'impiantare un blocco di osso di origine equina per colmare il riassorbimento osseo nella spalla causato dalle lussazioni recidivanti. Questo intervento, mai eseguito in Umbria finora, viene realizzato mediante piccole incisioni per l'introduzione dell'artroscopio e degli strumenti dedicati. E' quindi una metodica che rispetta i tessuti e permettere una più rapida guarigione.