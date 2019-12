Minoranza indica nomi per incarichi

I capigruppo dell'opposizione in Assemblea legislativa hanno illustrato le scelte fatte in merito agli incarichi negli organi istituzionali.

Dopo l'elezione a vicepresidente della consigliera Simona Meloni (Pd), per la presidenza del Comitato per il controllo e la valutazione è stato indicato Thomas De Luca (M5s) mentre Andrea Fora (Patto civico per l'Umbria) come vicepresidente nella istituenda Commissione Statuto e riforme. Donatella Porzi verrà proposta come vicepresidente in Commissione antimafia e anticorruzione. Fabio Paparelli sarà portavoce dell'opposizione.

"Come da prassi istituzionale, tutte le forze politiche di maggioranza ed opposizione hanno avviato, fin da subito dopo il voto, il dialogo per ricoprire gli incarichi statutari, regolamentari e i ruoli di garanzia delle minoranze" hanno spiegato in un nota congiunta i capigruppo Tommaso Bori (Pd),De Luca, Fora e Vincenzo Bianconi, gruppo misto.