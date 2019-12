Inaugurata a Perugia filiale Ubi Banca

(ANSA) - PERUGIA, 3 DIC - E' stata inaugurata a Perugia la nuova filiale di Ubi Banca, in via dell'Acacia 2. L'istituto di credito "ha presentato - spiega una sua nota - il nuovo 'concept' di filiale che punta sulla trasformazione dei bisogni dei clienti, l'innovazione e la digitalizzazione".

"E' motivo di orgoglio poter essere presente oggi a Perugia per inaugurare questa filiale - ha affermato Cristian Fumagalli responsabile Macro Area Territoriale Lazio Toscana e Umbria - già aperta al pubblico, ma rinnovata strutturalmente e concettualmente attraverso l'integrazione tra canale fisico tradizionale e sistemi digitali avanzati. Un nuovo layout all'insegna del futuro e della semplicità per migliorare i servizi bancari e rendere l'esperienza dei clienti sempre più immediata. Un intervento che vede nascere anche la figura dell'assistente digitale, un collega che farà da tutor ai clienti per agevolare al massimo il rapporto con la nuova tecnologia offrendo assistenza professionale".