Gualdo 'città presepe' per il Natale

Gualdo Tadino si veste di luci, suoni e colori in occasione del Natale, dall'8 dicembre al 15 gennaio, con teatro, musica, animazione, luci, itinerari presepiali, arte.

In attesa dell'arrivo delle feste natalizie è stato presentato il calendario di iniziative promosse dall'amministrazione comunale in collaborazione con il Polo Museale, le associazioni del territorio e i commercianti. A presentare l'iniziativa, l'assessore alla Cultura Barbara Bucari, il sindaco Massimiliano Presciutti e la direttrice del Polo museale Catia Monacelli.

Previsti gli itinerari presepiali con la Via dei Presepi (200 lungo le vie del centro e non solo, che trasformeranno Gualdo in una 'Città presepe') e culturali, spazi per i bambini, il "magico castello di Babbo Natale" alla Rocca Flea, la novità del Natale dei Borghi con "Street Food a Km 1" e cibo del territorio a cura delle Pro loco.