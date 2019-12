Al via progetto "La merenda nel pallone"

Una corretta alimentazione è importante per i ragazzi e inizia con una buona sana merenda. E' per questo che l'istituto alberghiero di Assisi, la Usl Umbria 1 e la società sportiva San Marco Juventina, hanno deciso di dare il via al progetto "La merenda nel pallone" che vede coinvolti circa 180 ragazzi di età compresa tra i 5 e i 16 anni e anche i genitori, per divulgare una sana alimentazione unita ad una corretta pratica sportiva.

Secondo i dati del sistema di sorveglianza ministeriale "Okkio alla salute", risulta che tra i ragazzi si ha una percentuale di sovrappeso e obesità del 30%. Un fenomeno preoccupante - sottolinea una nota della Usl Umbria 1 - che va gestito anche attraverso iniziative che insegnino il corretto rapporto con il cibo.

Il progetto prevede una serie di incontri e laboratori informativi che coinvolgono sia i genitori che i ragazzi.