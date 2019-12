Nuova Tac per l'ospedale di Spoleto

Alla Struttura complessa di diagnostica per immagini dell'ospedale di Spoleto entro l'anno verrà installata ed attivata una Tac di ultima generazione che garantirà prestazioni di elevata qualità ai pazienti di Spoleto e dell'Usl Umbria 2.

Da settembre sono infatti partiti i lavori propedeutici all'attivazione del nuovo strumento diagnostico e il programma di tali opere - spiega la stessa azienda sanitaria - risulta "sostanzialmente rispettato".

La nuova Tac verrà attivata nel blocco sei del plesso ospedaliero, in un locale di oltre 150 metri quadri che in questi mesi è stato sottoposto a radicali interventi di ammodernamento strutturale ed impiantistico a cura della Direzione patrimonio e uffici tecnici dell'Usl Umbria 2. Questi hanno riguardato la sala Tac, quella comandi, il locale di preparazione, quello di refertazione ed i servizi.