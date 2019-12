Aids, 800 i pazienti in cura a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 30 NOV - Sono 800 i pazienti con diagnosi di Aids, seguiti costantemente dai professionisti della struttura complessa di Malattie infettive del Santa Maria della Misericordia. "Ogni anno - riferisce la professoressa Daniela Francisci direttore della struttura - abbiamo purtroppo 40-50 nuovi casi. Si tratta di pazienti che arrivano alla diagnosi con ritardo, perché convinti dell'efficacia dei nuovi farmaci, un errore da evitare. Piuttosto - aggiunge - è importante ribadire, in occasione della Giornata mondiale alla lotta contro l'Aids, che il test è anonimo e gratuito e che la patologia è meglio gestibile se diagnosticata in fase iniziale".

Gli ambulatori dedicati, riferisce una nota dell'ospedale, sono aperti tutti i giorni, sabato compreso. "La ricerca ha fatto registrare anni passi in avanti straordinari in avanti - sottolinea Francisci - tanto è vero che attualmente la terapia viene somministrata con un unico farmaco".