Umbria promuove Natale a Roma e Milano

Avrà un'attenzione particolare per le città di Roma e Milano, e per il Veneto, la campagna di promozione "Natale in Umbria 2019", predisposta dalla Regione e che partirà il prossimo 1 dicembre.

Si tratta di una serie di azioni di promozione che attraverso i canali web, radio, tv, sarà rivolta a tutto il territorio nazionale, mentre per le aree metropolitane dei due capoluoghi e per il Veneto saranno utilizzati anche altri strumenti "di grande impatto" (maxi affissioni con immagini che raccontano l'Umbria) sull'utenza finale, in grado di raggiungere - spiega Palazzo Donini - "il più alto numero di contatti", accrescendo così sia la notorietà dell'Umbria, soprattutto quale meta per le imminenti vacanze natalizie.

"Per il terzo anno - ha spiegato Antonella Tiranti, dirigente dell'assessorato al Turismo della Regione - abbiamo voluto realizzare una campagna di promozione che miri a rafforzare un 'brand' nel tempo viene sempre più apprezzato".