In mostra presepi utenti centri disabili

(ANSA) - TERNI, 29 NOV - Si intitola "Presepi e paesaggi" la mostra espositiva dei presepi artistici realizzati da utenti ed operatori dei centri diurni "Spazio Insieme" di via del Rivo ed "Agorà" dell'Azienda Usl Umbria 2 di Terni.

L'iniziativa, in programma dal 7 al 16 dicembre al Cospea Village, è promossa dalla Unità operativa psicologia disabili adulti diretta dalla dottoressa Nicoletta Valenti in collaborazione con le cooperative sociali dell'Ati di Terni.

L'esposizione - spiga l'Usl 2 - rappresenta il coronamento di un progetto artigianale attivo tutto l'anno, che si rinnova sempre con nuove tecniche ed idee, sviluppato grazie all'abilità dei laboratori artistici dei centri diurni dell'azienda sanitaria.

I prodotti sono definiti unici e realizzati da adulti diversamente abili e dagli operatori delle coop sociali.

La finalità - spiegano i promotori - è di grande importanza: il disegno, la pittura e l'assemblaggio migliorano anche le relazioni nel gruppo e l'integrazione sociale. (ANSA).